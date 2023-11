Gigafactory

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vorbörslich kaum verändert: Fernverkehr-Anbindung von Tesla-Fabrik in Grünheide im Gespräch

27.11.23 10:48 Uhr

Brandenburgs neuer Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) will sich für einen Fernverkehrs-Haltepunkt am Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) einsetzen.

Dort arbeiteten in der derzeitigen Ausbaustufe etwa 11.000 Menschen, die nicht alle in unmittelbarer Nähe des Tesla-Werksgeländes wohnten, sagte Genilke den Zeitungen "Nordkurier" und "Der Prignitzer" (Samstag). "Hier sind schnelle Fernverbindungen, etwa durch einen zusätzlichen Halt der Eurocity-Züge nach Polen, auch gefragt." Auch die Landeshauptstadt Potsdam müsse besser an den Fernverkehr angebunden werden, meint der Minister. Allerdings sei der Fernverkehr der Deutschen Bahn eigenwirtschaftlich organisiert. "Hier können die Länder nichts bestellen", räumte er ein. "Aber wir werden uns da trotzdem weiter stark für machen." Im vorbörslichen NASDAQ-Handel bewegt sich die Tesla-Aktie am Montag zeitweise 0,02 Prozent leichter bei 235,40 US-Dollar. /kp/DP/men POTSDAM (dpa-AFX)

