Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:
Anstehende Bilanzen
16. April 2026: Netflix Zum Ausblick
22. April 2026: Tesla
22. April 2026: NEL
23. April 2026: STMicroelectronics
23. April 2026: Honeywell
23. April 2026: SAP
23. April 2026: Intel
23. April 2026: Alphabet
28. April 2026: Cavendish Hydrogen
28. April 2026: Corning
28. April 2026: Snap
29. April 2026: Meta Platforms
29. April 2026: Microsoft
29. April 2026: QUALCOMM
29. April 2026: Robinhood
29. April 2026: eBay
30. April 2026: Apple
30. April 2026: Amazon
30. April 2026: AirBnb
30. April 2026: Block
30. April 2026: Reddit
02. Mai 2026: Berkshire Hathaway
04. Mai 2026: Palantir
04. Mai 2026: ON Semiconductor
05. Mai 2026: PayPal
05. Mai 2026: AMD
05. Mai 2026: Rivian
05. Mai 2026: Lucid
05. Mai 2026: Ballard Power
06. Mai 2026: Arm
06. Mai 2026: Disney
06. Mai 2026: Uber
06. Mai 2026: AMC Entertainment
07. Mai 2026: Coinbase
07. Mai 2026: Pinterest
07. Mai 2026: SoundHound
14. Mai 2026: Virgin Galactic
15. Mai 2026: Birkenstock
20. Mai 2026: NVIDIA
27. Mai 2026: Salesforce
28. Mai 2026: Dell
02. Juni 2026: CrowdStrike
03. Juni 2026: C3 .ai
08. Juni 2026: Oracle
17. Juni 2026: Aurora Cannabis
25. Juni 2026: Micron Technology
Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net
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