DAX24.087 +0,2%Est505.938 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -0,9%Nas23.758 +0,5%Bitcoin62.680 -0,2%Euro1,1790 -0,1%Öl94,91 -0,5%Gold4.825 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: Dow kaum verändert -- DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach Hermès-Aktie bricht ein: Umsatz verfehlt Erwartungen - Luxungswerte wie LVMH, Richemont und Co. schwach
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Giganten im Überblick

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

15.04.26 07:30 Uhr
Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Aktien von Amazon, Tesla, NVIDIA, Microsoft & Co. im Fokus: Die Bilanzen & Termine der Tech-Riesen der aktuellen Saison | finanzen.net

Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
114,84 EUR 4,76 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alphabet C (ex Google)
278,95 EUR -0,90 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
211,25 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
219,80 EUR 1,20 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cavendish Hydrogen
0,63 EUR -0,00 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
146,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
84,88 EUR -0,69 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
197,18 EUR 3,30 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
54,22 EUR 0,45 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
566,90 EUR 5,40 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
342,50 EUR 9,40 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEL ASA
0,21 EUR 0,01 EUR 6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
89,67 EUR -1,03 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
97,20 EUR -3,64 EUR -3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
113,20 EUR 1,16 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
146,10 EUR 3,82 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snap Inc. (Snapchat)
5,06 EUR 0,64 EUR 14,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
83,08 EUR -0,45 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
35,42 EUR 0,34 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
315,10 EUR 6,90 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
265,00 EUR -2,40 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Anstehende Bilanzen

16. April 2026: Netflix Zum Ausblick
22. April 2026: Tesla
22. April 2026: NEL
23. April 2026: STMicroelectronics
23. April 2026: Honeywell
23. April 2026: SAP
23. April 2026: Intel
23. April 2026: Alphabet
28. April 2026: Cavendish Hydrogen
28. April 2026: Corning
28. April 2026: Snap
29. April 2026: Meta Platforms
29. April 2026: Microsoft
29. April 2026: QUALCOMM
29. April 2026: Robinhood
29. April 2026: eBay
30. April 2026: Apple
30. April 2026: Amazon
30. April 2026: AirBnb
30. April 2026: Block
30. April 2026: Reddit
02. Mai 2026: Berkshire Hathaway
04. Mai 2026: Palantir
04. Mai 2026: ON Semiconductor
05. Mai 2026: PayPal
05. Mai 2026: AMD
05. Mai 2026: Rivian
05. Mai 2026: Lucid
05. Mai 2026: Ballard Power
06. Mai 2026: Arm
06. Mai 2026: Disney
06. Mai 2026: Uber
06. Mai 2026: AMC Entertainment
07. Mai 2026: Coinbase
07. Mai 2026: Pinterest
07. Mai 2026: SoundHound
14. Mai 2026: Virgin Galactic
15. Mai 2026: Birkenstock
20. Mai 2026: NVIDIA
27. Mai 2026: Salesforce
28. Mai 2026: Dell
02. Juni 2026: CrowdStrike
03. Juni 2026: C3 .ai
08. Juni 2026: Oracle
17. Juni 2026: Aurora Cannabis
25. Juni 2026: Micron Technology

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net


In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
13.04.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen