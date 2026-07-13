Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

KI-Nachrichtenüberblick

• Mehrere große US-Technologieunternehmen wie Tesla, Alphabet, IBM und Microsoft planen ihre Quartalsberichte im Juli 2026, wobei die Termine zwischen dem 15. und 31. Juli liegen.

• Weitere wichtige Bilanzen sind unter anderem von Apple, PayPal, Rivian und Airbnb im Juli und August 2026 vorgesehen, was auf eine intensive Berichtssaison hindeutet.