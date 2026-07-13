Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:
Anstehende Bilanzen
15. Juli 2026: NEL Zum Ausblick
16. Juli 2026: Netflix
22. Juli 2026: Tesla
22. Juli 2026: Alphabet
22. Juli 2026: IBM
23. Juli 2026: Honeywell
23. Juli 2026: SAP
23. Juli 2026: Intel
28. Juli 2026: PayPal
28. Juli 2026: Corning
29. Juli 2026: QUALCOMM
29. Juli 2026: Robinhood
29. Juli 2026: Arm Holdings
29. Juli 2026: Microsoft
30. Juli 2026: Apple
30. Juli 2026: Strategy
30. Juli 2026: Reddit
30. Juli 2026: Rivian
31. Juli 2026: Ballard Power
3. August 2026: Snap
4. August 2026: Lucid
4. August 2026: AMD
6. August 2026: Airbnb
Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, pixinoo / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|07.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research