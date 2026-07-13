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Giganten im Überblick

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
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127.10 EUR -3.12 EUR -2.40 %
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Alphabet A (ex Google)
309.70 EUR 0.25 EUR 0.08 %
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Amazon
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
478.60 EUR 7.65 EUR 1.62 %
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Apple Inc.
276.65 EUR -2.00 EUR -0.72 %
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Arm Holdings
264.50 EUR 4.50 EUR 1.73 %
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Ballard Power Inc.
2.60 EUR 0.02 EUR 0.85 %
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BigBear.ai
2.66 EUR -0.15 EUR -5.29 %
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BYD Co. Ltd.
9.66 EUR 0.36 EUR 3.90 %
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C3.ai Inc
7.99 EUR 0.20 EUR 2.53 %
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Corning Inc.
162.54 EUR -0.58 EUR -0.36 %
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eBay Inc.
101.64 EUR -1.42 EUR -1.38 %
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GameStop Corp
19.08 EUR -0.01 EUR -0.05 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
41.55 EUR 0.33 EUR 0.80 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
254.15 EUR -3.40 EUR -1.32 %
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Lucid Group Inc Registered Shs
4.79 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lyft
13.75 EUR -0.05 EUR -0.36 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
575.00 EUR -5.40 EUR -0.93 %
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Micron Technology Inc.
839.10 EUR 25.70 EUR 3.16 %
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Microsoft Corp.
340.70 EUR -4.90 EUR -1.42 %
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Moderna Inc
58.22 EUR -0.16 EUR -0.27 %
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Netflix Inc.
64.30 EUR -0.70 EUR -1.08 %
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NVIDIA Corp.
179.72 EUR 0.20 EUR 0.11 %
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Palantir
113.90 EUR -0.22 EUR -0.19 %
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PayPal Inc
41.67 EUR -0.53 EUR -1.26 %
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Pinterest
19.50 EUR -0.20 EUR -1.02 %
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QUALCOMM Inc.
162.50 EUR 2.68 EUR 1.68 %
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Reddit
173.00 EUR -7.00 EUR -3.89 %
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SAP SE
140.00 EUR -0.28 EUR -0.20 %
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Snap Inc. (Snapchat)
4.05 EUR -0.10 EUR -2.41 %
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SpaceX
121.50 EUR -1.06 EUR -0.86 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
81.42 EUR 0.72 EUR 0.89 %
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Tesla
347.65 EUR 2.65 EUR 0.77 %
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Uber
65.00 EUR -0.60 EUR -0.91 %
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Walt Disney
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Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Anstehende Bilanzen

15. Juli 2026: NEL Zum Ausblick

16. Juli 2026: Netflix

22. Juli 2026: Tesla

22. Juli 2026: Alphabet

22. Juli 2026: IBM

23. Juli 2026: Honeywell

23. Juli 2026: SAP

23. Juli 2026: Intel

28. Juli 2026: PayPal

28. Juli 2026: Corning

29. Juli 2026: QUALCOMM

29. Juli 2026: Robinhood

29. Juli 2026: Arm Holdings

29. Juli 2026: Microsoft

30. Juli 2026: Apple

30. Juli 2026: Strategy

30. Juli 2026: Reddit

30. Juli 2026: Rivian

31. Juli 2026: Ballard Power

3. August 2026: Snap

4. August 2026: Lucid

4. August 2026: AMD

6. August 2026: Airbnb

Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net


Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, pixinoo / Shutterstock.com

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13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research