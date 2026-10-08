Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

KI-Nachrichtenüberblick

• Mehrere US-Technologiefirmen wie Tesla, SAP und Netflix stehen im Oktober 2026 mit wichtigen Bilanzterminen im Fokus der Anleger.

• Die Termine der Quartalsberichte reichen vom 15. Oktober (Nel ASA) bis zum 5. November (Airbnb), wobei vor allem die großen Player wie Tesla und SAP am 21. Oktober berichten.