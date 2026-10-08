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Giganten im Überblick

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Die neue Bilanzsaison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Zahlen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
142.20 EUR 0.06 EUR 0.04 %
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Alphabet A (ex Google)
314.40 EUR 2.85 EUR 0.91 %
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Amazon
231.65 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
568.10 EUR -4.90 EUR -0.86 %
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Apple Inc.
301.40 EUR 0.85 EUR 0.28 %
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Arm Holdings
257.50 EUR -7.50 EUR -2.83 %
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Ballard Power Inc.
1.79 EUR 0.01 EUR 0.56 %
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BigBear.ai
2.25 EUR 0.05 EUR 2.46 %
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BYD Co. Ltd.
8.31 EUR -0.10 EUR -1.21 %
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C3.ai Inc
9.98 EUR 0.07 EUR 0.68 %
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Corning Inc.
144.08 EUR -2.34 EUR -1.60 %
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eBay Inc.
95.67 EUR 0.72 EUR 0.76 %
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GameStop Corp
21.74 EUR -0.36 EUR -1.63 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
63.14 EUR -2.06 EUR -3.16 %
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Honeywell Technologies
184.14 EUR -1.66 EUR -0.89 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
197.10 EUR 0.42 EUR 0.21 %
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Lucid Group Inc Registered Shs
3.37 EUR -0.06 EUR -1.75 %
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Lyft
13.80 EUR 0.10 EUR 0.73 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
644.20 EUR -1.80 EUR -0.28 %
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Micron Technology Inc.
957.20 EUR -13.30 EUR -1.37 %
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Microsoft Corp.
473.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Moderna Inc
175.36 EUR 1.88 EUR 1.08 %
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Netflix Inc.
62.24 EUR 0.26 EUR 0.42 %
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NVIDIA Corp.
210.35 EUR -1.35 EUR -0.64 %
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Palantir
177.34 EUR 5.16 EUR 3.00 %
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PayPal Inc
48.72 EUR -0.29 EUR -0.59 %
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Pinterest
17.90 EUR -0.10 EUR -0.56 %
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QUALCOMM Inc.
157.00 EUR -1.00 EUR -0.63 %
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Reddit
134.00 EUR -1.00 EUR -0.74 %
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SAP SE
188.10 EUR 0.66 EUR 0.35 %
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Snap Inc. (Snapchat)
5.14 EUR 0.02 EUR 0.39 %
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SpaceX
149.10 EUR -0.74 EUR -0.49 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
134.12 EUR -3.14 EUR -2.29 %
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Tesla
334.60 EUR -2.95 EUR -0.87 %
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Uber
60.84 EUR -0.36 EUR -0.59 %
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Walt Disney
93.04 EUR 0.51 EUR 0.55 %
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Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Anstehende Bilanzen

15. Oktober 2026: Nel ASA

15. Oktober 2026: Taiwan Semiconductor Manufacturing

20. Oktober 2026: Netflix

21. Oktober 2026: SAP

21. Oktober 2026: Tesla

21. Oktober 2026: IBM

22. Oktober 2026: Honeywell

27. Oktober 2026: PayPal

28. Oktober 2026: Alphabet

28. Oktober 2026: ServiceNow

28. Oktober 2026: Microsoft

29. Oktober 2026: Samsung

29. Oktober 2026: Strategy

29. Oktober 2026: Intel

29. Oktober 2026: STMicroelectronics

2. November 2026: QUALCOMM

3. November 2026: Block

3. November 2026: AMD

4. November 2026: Apple

4. November 2026: Uber

4. November 2026: Arm Holdings

5. November 2026: Airbnb

Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net


Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, pixinoo / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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