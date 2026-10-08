Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Die neue Bilanzsaison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Zahlen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:
Anstehende Bilanzen
15. Oktober 2026: Nel ASA
15. Oktober 2026: Taiwan Semiconductor Manufacturing
20. Oktober 2026: Netflix
21. Oktober 2026: SAP
21. Oktober 2026: Tesla
21. Oktober 2026: IBM
22. Oktober 2026: Honeywell
27. Oktober 2026: PayPal
28. Oktober 2026: Alphabet
28. Oktober 2026: ServiceNow
28. Oktober 2026: Microsoft
29. Oktober 2026: Samsung
29. Oktober 2026: Strategy
29. Oktober 2026: Intel
29. Oktober 2026: STMicroelectronics
2. November 2026: QUALCOMM
3. November 2026: Block
3. November 2026: AMD
4. November 2026: Apple
4. November 2026: Uber
4. November 2026: Arm Holdings
5. November 2026: Airbnb
Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, pixinoo / Shutterstock.com