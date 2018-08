Dividenden & Co.: Apple hätte schon längst die Billionen-Dollar-Marke knacken können

Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe hindern

Der Technologiekonzern aus Cupertino ist bekannt dafür, besonders freundlich zu seinen Aktionären zu sein. Apple hätte schon vor längerer Zeit die magische Marke der Billion-Dollar-Bewertung knacken können. Doch diverse Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen haben das Unternehmen dabei immer wieder zurückgeworfen.

Insgesamt hat Apple seit 2012 bereits Aktien im Wert von rund 201 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, allein im letzten Jahr belief sich der Wert auf über 23,5 Milliarden Dollar. Dividendenausschüttungen wurden im gleichen Zeitraum auf etwa 67,2 Milliarden Dollar beziffert.

Zudem steigerte der iKonzern seine Dividende in diesem Jahr das sechste Jahr in Folge. Im Mai kündigte Apple an, die Quartalsdividende sogar um 16 Prozent anheben zu wollen. Außerdem sei ein Aktienrückkaufprogramm von über 100 Milliarden Dollar angedacht.

Anfang des Jahres überraschte Apple seine Anleger bereits mit der Mitteilung, einen Großteil der 250 Milliarden Dollar, die im Ausland gelagert wurden und aufgrund der günstigen Steuerbedingungen im Rahmen der US-Steuerreform zurück in die USA geholt werden, für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen verwenden zu wollen.

Mit zwei kurzen Unterbrechungen führt Apple die Liste der Unternehmen mit Aussicht auf die Billionen-Dollar-Bewertung bereits seit sieben Jahren an. Aufgrund der enorm hohen Beträge, die das Unternehmen aber zu Gunsten seiner Anleger ausgab, konnte die wichtige Marke bisher noch nicht übersprungen werden. Und die Konkurrenz schläft nicht - Amazon, Google-Mutter Alphabet und Microsoft holen immer weiter auf.

Gute Quartalsergebnisse treiben an

Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 990 Milliarden US-Dollar fehlt Apple aktuell aber gar nicht mehr viel, um die Marke endlich zu durchbrechen. Die Rekordbewertung ist zum Greifen nah, das Rennen um Amerikas erstes Billionen-Dollar-Unternehmen könnte also schon bald entschieden sein.

Am Dienstagabend legte Apple seine Zahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2018 vor und übertraf die Erwartungen bei Umsatz sowie Gewinn dabei deutlich, das Kerngeschäft brummt.

Bereits nachbörslich hatte die Apple-Aktie kräftig zugelegt und war auf ein Rekordniveau gestiegen. Auch im vorbörslichen Handel am Mittwoch deutete einiges darauf hin, dass Apple endlich die zwölf Nullen in seiner Bewertung erreichen könnte. Die Papiere stiegen im offiziellen Handel schließlich um 5,89 Prozent auf 201,50 Dollar. Bei einem Aktienkurs von 203,45 Dollar im offiziellen Handel hätte es der iKonzern endlich geschafft und wäre der erste Billionen-Dollar-Konzern. Apple wäre damit in etwa so viel wert wie die 12 wertvollsten DAX-Unternehmen zusammen.

