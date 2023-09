Gigaset Aktie News: Gigaset am Nachmittag tiefrot

Aktie im Blick

Die Aktie von Gigaset gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Gigaset gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 65,5 Prozent auf 0,109 EUR abwärts.

Die Gigaset-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 65,5 Prozent auf 0,109 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Gigaset-Aktie bis auf 0,081 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,106 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.352.919 Gigaset-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 1,080 EUR. 890,826 Prozent Plus fehlen der Gigaset-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,081 EUR fiel das Papier am 20.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,688 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte Gigaset Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Gigaset-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.09.2024.

