GigCapital7 A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GigCapital7 A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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