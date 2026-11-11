GigCapital7: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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GigCapital7 lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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