GIKEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

GIKEN ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GIKEN die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 39,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,92 Milliarden JPY – ein Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GIKEN 8,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 98,62 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 55,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GIKEN mit einem Umsatz von insgesamt 28,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net