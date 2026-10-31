Gilead Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gilead Sciences hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,64 Milliarden BRL im Vergleich zu 42,41 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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