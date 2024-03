Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Vormittag freundlich

Gilead Sciences im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 66,88 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 66,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 66,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,62 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,48 EUR am 19.02.2024. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 2,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,67 USD je Aktie eingenommen. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,11 USD fest.

