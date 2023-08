Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Gilead Sciences

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 75,84 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 75,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 75,76 USD. Mit einem Wert von 76,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 403.004 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,27 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 21,85 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 28.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.590,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,72 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

