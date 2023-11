Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences stabilisiert sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 74,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:30 Uhr die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 74,20 EUR. Bei 74,50 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 74,22 EUR. Bisher wurden heute 796 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,19 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,73 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.08.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.599,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 07.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,60 USD je Gilead Sciences-Aktie.

