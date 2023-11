Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Mittwochnachmittag zu

Gilead Sciences im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 79,56 USD.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 79,56 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 79,67 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 79,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 906.622 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 72,87 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 9,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6.599,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,29 Prozent verringert.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,60 USD je Gilead Sciences-Aktie.

