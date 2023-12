Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 70,36 EUR abwärts.

Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 70,02 EUR. Bei 70,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 562 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 4,80 Prozent sinken.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.051,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

