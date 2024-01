Notierung im Blick

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Mittag

02.01.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 73,42 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 73,42 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,60 EUR. Bei 73,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.885 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2023 auf bis zu 82,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 11,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,98 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 9,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,90 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.051,00 USD im Vergleich zu 7.042,00 USD im Vorjahresquartal. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,78 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

