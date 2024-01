Kursentwicklung

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag höher

02.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 82,97 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 82,97 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 82,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 631.965 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,28 USD. Dieser Kurs wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,87 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 13,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 7.051,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.042,00 USD erwirtschaftet worden. Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

