Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 73,46 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 73,46 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,48 EUR aus. Bei 73,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.249 Gilead Sciences-Aktien.

Am 06.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,78 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,98 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,13 Prozent auf 7.051,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.042,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,78 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag