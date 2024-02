Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,72 EUR abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 08:29 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 71,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 71,72 EUR. Bei 71,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 236 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2023 markierte das Papier bei 81,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.051,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.042,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

