Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 72,57 USD nach.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 72,57 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,38 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 72,82 USD. Zuletzt wechselten 120.173 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,07 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,32 USD aus.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent verringert.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 7,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

