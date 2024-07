Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 67,89 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 67,89 USD abwärts. Bei 67,85 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 119.868 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,57 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.04.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,69 Mrd. USD im Vergleich zu 6,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Gilead Sciences.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 3,76 USD je Aktie aus.

