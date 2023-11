Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 75,24 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 75,24 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,24 EUR nach. Bei 75,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 588 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.599,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,60 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

