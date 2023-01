Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 80,62 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,62 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 80,61 EUR. Bei 80,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 302 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 84,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 4,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 52,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2022). Mit einem Kursverlust von 54,86 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 27.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.042,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.421,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,09 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

