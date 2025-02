Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 97,58 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,58 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,26 USD. Mit einem Wert von 97,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 314.952 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,90 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 1,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 57,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 USD aus.

Am 06.11.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Gilead Sciences am 11.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Gilead Sciences rechnen Experten am 10.02.2026.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,40 USD je Aktie.

