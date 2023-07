Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 70,32 EUR ab.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 70,32 EUR abwärts. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,32 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 70,66 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 730 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.08.2022 (57,86 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.352,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.590,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,78 USD je Aktie belaufen.

