Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 69,10 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 69,10 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,26 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,26 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 224 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,17 EUR ab. Abschläge von 14,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Gilead Sciences ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6.352,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6.590,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,72 USD je Gilead Sciences-Aktie.

