Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochabend kaum verändert

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 112,74 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 112,74 USD an der Tafel. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 113,38 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 112,15 USD. Bei 112,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 643.152 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 121,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 7,43 Prozent niedriger. Bei 77,74 USD erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.

