Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 70,86 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 70,86 EUR zu. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,86 EUR aus. Bei 70,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 10 Stück.

Bei 84,73 EUR markierte der Titel am 09.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,57 Prozent. Bei 62,71 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 13,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.599,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.260,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,59 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

