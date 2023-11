Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag nahezu unverändert

Gilead Sciences im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 76,44 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 11:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 76,44 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,86 EUR an. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,44 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 76,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.213 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2022 auf bis zu 84,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 10,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 66,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.599,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.042,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,63 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein