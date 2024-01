Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag höher

Gilead Sciences im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 83,79 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 83,79 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 83,95 USD. Bei 83,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 399.317 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,28 USD. Dieser Kurs wurde am 07.01.2023 erreicht. Gewinne von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,87 USD am 04.10.2023. Abschläge von 13,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.051,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.042,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

