Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences büßt am Montagmittag ein

Kurs der Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 72,11 USD nach.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 72,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 386 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 87,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 1,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Gilead Sciences gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.115,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,45 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge