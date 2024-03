Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag nahe Vortagesniveau

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 66,64 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 66,64 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 66,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 730 Stück.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 80,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 20,92 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2024 auf bis zu 65,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier.

Am 06.02.2024 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 7.115,00 USD, gegenüber 7.389,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,71 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.

