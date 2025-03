Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Dienstagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 116,54 USD.

Die Aktie legte um 15:46 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 116,54 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,20 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 423.590 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 117,20 USD. Mit einem Zuwachs von 0,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 62,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,74 Prozent.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 11.02.2025. Das EPS wurde auf 1,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

