Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 76,72 USD.

Mit einem Wert von 76,72 USD bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie um 22:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 76,84 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 75,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,26 USD. Bisher wurden heute 3.437.332 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Bei 89,70 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 14,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2022 bei 59,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 22,74 Prozent wieder erreichen.

Gilead Sciences ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.352,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.590,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 01.08.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

GSK-Aktie schließt fester: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead