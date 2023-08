Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Mittag zu

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 75,68 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 75,68 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 528 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 89,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 18,53 Prozent zulegen. Am 06.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,90 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.352,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.260,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

