Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 76,70 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich um 01:52 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,70 USD an der Tafel. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,41 USD aus. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 76,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,22 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.993.042 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,95 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.08.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.599,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,60 USD je Aktie belaufen.

