Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 76,70 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 01:52 Uhr bei 76,70 USD. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 77,41 USD. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,49 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 77,22 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.993.042 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,70 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 14,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 61,45 USD. Mit Abgaben von 19,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 03.08.2023. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.599,00 USD – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6.260,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,60 USD im Jahr 2023 aus.

