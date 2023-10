Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences büßt am Mittwochmittag ein

Kurs der Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 70,04 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:29 Uhr um 0,2 Prozent auf 70,04 EUR ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 69,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,84 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.235 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 05.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 10,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,34 USD gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.599,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 26.10.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Aktie aus.

