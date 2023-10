Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 73,81 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,81 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 73,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 433.418 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,60 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 13,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.260,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.599,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,59 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

