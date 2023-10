Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 69,66 EUR abwärts.

Um 08:53 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 69,66 EUR. Bei 69,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 665 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2022 auf bis zu 84,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2022 Kursverluste bis auf 63,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 8,67 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6.599,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.260,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,42 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

