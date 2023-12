Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag mit Kursplus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

AstraZeneca partners with AI company to find cure for cancer

: Roche strikes $3.1 billion deal to buy obesity-drug maker Carmot Therapeutics billion in race to rival Novo Nordisk’s Ozempic

Heute im Fokus

Fitch hebt Griechenland-Rating an. ECE-Chef hält Folgen der SIGNA-Krise in Immobilien-Branche für überschaubar. Ministerium gibt Förderung für Batteriefabrik von Northvolt frei. Wolters Kluwer-Aktie steigt in EURO STOXX 50 auf. RWE will mit Konzern aus Emiraten Offshore-Windparks in Großbritannien bauen. UBS will in den USA zu Großbanken aufschließen. DHL: Streikgefahr am zentralen Drehpunkt in Nordamerika. Internet-Konzerne aus China und USA gehen rechtlichen Verpflichtungen nicht nach.