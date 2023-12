Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,25 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 77,25 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 77,24 USD. Bei 77,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.391.789 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 89,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 13,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,87 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.051,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.042,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.

