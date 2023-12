Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So entwickelt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 71,22 EUR. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 71,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,30 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 935 Gilead Sciences-Aktien.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,97 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 66,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,95 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.051,00 USD im Vergleich zu 7.042,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Novartis-Aktie unter Druck: FDA nimmt CAR-T-Zell-Krebstherapien von Novartis & Co. ins Visier - NYSE-Wert J&J-Aktie stabil