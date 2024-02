Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Nachmittag auf rotes Terrain

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,40 USD ab.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 76,40 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 76,01 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 76,74 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 983.036 Aktien.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,87 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,63 Prozent.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,57 Prozent auf 7.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Gilead Sciences die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

PepsiCo, Verizon & Co.: Diese Top 10-Dividendenaktien empfiehlt Morningstar

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen