Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR. Kurzfristig markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 66,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,34 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.060 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 80,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,10 EUR. Dieser Wert wurde am 19.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Am 06.02.2024 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.389,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.115,00 USD.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge