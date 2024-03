Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,21 USD an der Tafel.

Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 72,21 USD. Bei 72,53 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 72,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 414.761 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 17,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,37 USD am 17.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 1,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier.

Am 06.02.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,45 USD je Gilead Sciences-Aktie.

