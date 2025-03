Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences reagiert am Nachmittag positiv

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 116,89 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 116,89 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 117,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 242.910 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,20 USD) erklomm das Papier am 04.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 0,27 Prozent zulegen. Am 01.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,07 USD ab. Abschläge von 46,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,15 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 7,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,11 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

