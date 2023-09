Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 70,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:33 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 70,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 70,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,80 EUR. Bisher wurden heute 842 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 84,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,71 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,48 Prozent.

Am 03.08.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,42 Prozent auf 6.599,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.260,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 26.10.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden