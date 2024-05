Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences behauptet sich am Nachmittag

Gilead Sciences im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Mit einem Kurs von 64,84 USD zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 64,84 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 65,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 64,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,78 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 213.760 Stück gehandelt.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Bei 64,33 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 25.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Gilead Sciences dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

