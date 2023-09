Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 70,02 EUR.

Um 08:01 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 70,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 69,68 EUR. Mit einem Wert von 69,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 514 Gilead Sciences-Aktien.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 21,01 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 62,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,44 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 03.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.260,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.599,00 USD ausgewiesen.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,60 USD je Aktie.

